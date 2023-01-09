عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن تعديل النشرة الخاصة بترشيحات الوظائف الإشرافية التعليمية في مرحلتي رياض الأطفال والثانوية، موضحة أن ضوابط الترشيح لوظيفة مدير مساعد في مرحلة رياض الأطفال هي ألا تقل سنوات الخبرة عن 4 سنوات بوظيفة مشرفة فنية، ومعلمات التربية الموسيقية ألا تقل سنوات الخبرة عن 18 للدبلوم و16 للجامعي و15 للماجستير و14 للدكتوراه حتى تاريخ 2022/10/31 أما وظيفة المشرفة الفنية فلا تقل سنوات الخبرة عن 17 سنة للدبلوم و15 للجامعي و14 للماجستير و13 للدكتوراه. أما فيما يخص الترشيح لوظيفة علم نفس واجتماع وفلسفة، فيجب ألا تقل سنوات الخبرة عن 15 للجامعي و14 للماجستير و13 للدكتوراه حتى تاريخ 31 أكتوبر 2022، على أن ترسل كل الترشيحات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه أسبوعا من تاريخ النشرة.