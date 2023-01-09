ناشد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان الجهات المعنية بالعمل على تسريع عجلة إنجاز المشاريع الحكومية والأهلية ذات الطابع المميز والتي تتأثر بطول الدورة المستندية لإقرارها ما يؤثر على مردودها التنموي وعوائدها الاستثمارية على حد سواء، مثمنا عاليا جهود مدير عام بلدية الكويت لتشكيل لجنة خاصة لكل مشروع متميز ذي طبيعة خاصة لإنجاز التراخيص والشهادات المطلوبة إلكترونيا وخلال فترة وجيزة.



وقال السلمان في تصريح صحافي: إن طبيعة المشاريع الكبرى أو المتميزة ذات الطبيعة الخاصة مثل، البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة ومشاريع القطاع النفطي ومراكز المدن الإسكانية والمستشفيات والمشاريع التجارية والترفيهية، لافتا إلى أن سرعة إصدار التراخيص لها ستعود بالنفع العام على الأطراف ذات العلاقة، وتحفز المستثمر الأجنبي على الدخول إلى سوق الكويت، مشيرا إلى أن قيام البلدية بتشكيل لجنة خاصة من جميع الإدارات المختصة لكل مشروع حسب طبيعته لدراسة وإصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة بمثل هذه المشاريع خلال مدة زمنية تعد قياسية مقارنة بما كانت تستغرقه في مشاريع مشابهة سابقا. وأضاف: هذا الإنجاز من قبل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي والجهاز الفني ساهم كثيرا في اختصار الدورة المستندية والاعتماد بصورة أساسية على إصدار الرخص إلكترونيا من خلال النظام الآلي للبلدية والمرتبط تلقائيا بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وعدم تدخل العنصر البشري قدر المستطاع لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه المشاريع تعود إلى القطاعين الحكومي والأهلي وذات استعمالات مختلفة وتخدم قطاعات خدمية متعددة كالقطاع الصحي والترفيهي والتجاري والصناعي وتواكب النهج الجديد في العمل الحكومي، لافتا إلى إنجاز تراخيص مشروع لمستشفى للأطفال بتصميم متميز ومشروع مركز ضاحية بمدينة جابر الأحمد السكنية.



وأعرب عن الأمل في تعميم هذه التجربة على الجهات الحكومية للإسراع في الإجراءات الإلكترونية وتحقيق قيمة مضافة من خلال إصدار قرار وزاري لإنشاء لجنة دائمة تنظر في تراخيص المشاريع ذات الطبيعة الخاصة والمتميزة وفق اشتراطات محددة وتكون برئاسة مدير عام البلدية وعضوية المتخصصين من داخل البلدية وخارجها وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الأخرى مثل وزارة الكهرباء والماء والإطفاء والداخلية والبيئة، ويتطلب أيضا دعم مكننة التراخيص لمشاريع القطاعين الحكومي والأهلي من خلال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لإظهار المهنة الهندسية الاستشارية بالوجه الحضاري اللائق بها لتحقيق التقدم والرخاء لوطننا الحبيب بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.