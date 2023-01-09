كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية، ممثلا في مراقبة الأغذية والأسواق العامة، بتنفيذ جولات تفتيشية على المحلات بعموم مناطق الجهراء للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرة إلى تحرير 108 مخالفات لمحلات لم تلتزم بالاشتراطات والضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محسن الدويخ من خلال احصائية صادرة عن مراقبة الأغذية والأسواق أن الجولات التي تم تنفيذها على المحلات خلال شهر ديسمبر الماضي قد أسفرت عن تحرير 108 مخالفات تمثلت في تحرير 93 مخالفة للائحة المحلات والإعلانات، فضلا عن تحرير 15 مخالفة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة إلى جانب تحرير 6 أوامر صلح.



وأضاف الدويخ أن المخالفات قد تنوعت ما بين إضافة إعلان من دون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمال بشهادة صحية منتهية.



ودعا أصحاب المحلات الى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان إلى الغلق الإداري.