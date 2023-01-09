عبدالعزيز الفضلي



شدد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني على ضرورة محاربة ظاهرة الغش وعدم السماح بهذه الآفة في المؤسسات التربوية، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الادارات المدرسية وعمل المراقبين في لجان الاختبارات وحسن التعامل مع الطلبة أثناء أدائهم للاختبارات.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للعدواني امس شملت ثلاث مدارس هي ثانوية أنس بن مالك الثانوية للبنين والفروانية الثانوية للبنات وأميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات.



وفي السياق ذاته، قالت مديرة ثانوية أميمة بنت الربيعة إن الوزير العدواني تفقد لجان الاختبارات، حيث اطمأن على سير اللجان ومتابعة الطالبات، مشيرة إلى أن الوزير أبدى ارتياحه الشديد لما رآه، وتمنى لطالباتنا التوفيق والنجاح.



هذا ووصف الطلبة اختبارات أمس بأنها «متوسطة»، حيث قال الطالب عبدالله خالد من القسم الأدبي إن اختبار قضايا البيئة والتنمية المعاصرة كان سهلا، ولم نواجه فيه أي صعوبات، مشيرا إلى أن الإدارة المدرسية تعاملت معنا بكل رقي ووفرت الأجواء المناسبة.



بدوره، أشار الطالب شهاب الأنصاري من القسم العلمي الى أن امتحان الفيزياء لم يكن صعبا وجاء من داخل المنهج ومما درسناه وذاكرناه، واللجنة كانت ميسرة ولله الحمد.



من جانبه، بين الطالب فهد الغريب ان امتحان الفيزياء سهل ومريح إضافة الى تعاون الإدارة معنا وتوفير المناخ المناسب لنا من خلال الاختبار المريح متمنيا التوفيق والنجاح لجميع زملائه.



من ناحيته، ذكر الطالب يوسف أحمد «أدبي» ان اختبار قضايا البيئة والتنمية المعاصرة يوحي انه سهل لكنه صعب، موضحا ان ما درسناه عكس ما قدم جاء الاختبار.



أما طالبات القسم العلمي بثانوية أمة بنت خالد، فأشرن الى أن اختبار الفيزياء كان في مستوى الطلبة.



وقالت الطالبة زينة العلوي إن الاختبار كان متوسط السهولة بالنسبة لها، إلا أنه بشكل عام جاء بمستوى الطلبة.



ووافقتها زميلتها الطالبة أمل أحمد الرأي، مؤكدة أن الاختبار كان سهلا ولم تواجهها أي صعوبات أثناء الحل شاكرة تعاون الملاحظات والمشرفات مع الطالبات لإزالة التوتر والقلق وتوفير أجواء مريحة لهن.



وبالنسبة لاختبار قضايا البيئة والتنمية المعاصرة، فذكرت الطالبة أنفال الفندي أن الاختبار كان سهلا جدا ومن داخل المنهج الدراسي، مضيفة أن الأجواء داخل قاعـــة الاختـبـــار امتـــازت بالهدوء.



وحول سير عملية الاختبارات قالت رئيسة لجنة ثانوية أمة بنت خالد - بنات ومديرة ثانوية فاطمة بنت أسد- بنات نوف الخالدي إن اختباري القسمين العلمي والأدبي جاء بمستوى الطلبة ولم ترد أي شكاوى بخصوص الاختبار، لافتة إلى حرص المدرسة على الطالبات ولزيادة اطمئنانهن قبل بداية الاختبار تتواجد معلمات المادة في ساحة المدرسة للرد على أي سؤال أو استفسار بالإضافة إلى تواصل المعلمات مع الطالبات قبل ليلة الاختبار على برنامج تيمز للرد على أي استفسارات.



وذكرت الخالدي أن اللجنة ضمت 3 لجان رئيسية، لجنة لطالبات المسائي اشتملت على 142 طالبة، ولجنة للقسم العلمي 127 طالبة ولجنة للقسم الأدبي 52 طالبة، بالإضافة إلى 3 لجان خاصة للحالات الصحية الحرجة.



من جانبه، اكد مدير ثانوية خالد بن سعيد بنين والمكلف في لجنة 63 بثانوية عروة بن الزبير التابعة لمنطقة الجهراء عبدالعزيز القحطاني أن عدد الطلاب بلغ 524 في العلمي والأدبي موزعين على 5 لجان رئيسية و23 لجنة فرعية.



وأشار القحطاني انه تم الاستعداد لاستقبال الطلاب لاختبارات الفترة الأولى للصف الثاني عشر من قبل المعلمين والإداريين، وعملية دخول وخروج الطلاب اتسمت بالسهولة وتم وضع لوائح الغش على جميع اللجان وفق القرارات المتبعة.



هذا، ويؤدي طلبة القسمين العلمي والأدبي اختبار مادة التربية الإسلامية.