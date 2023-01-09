عبر عدد من مديري شركات وفنادق الكويت ومطاعمها، عن تقديرهم لدور «الأنباء» الإعلامي في تنشيط الحركة السياحية والترويجية في البلاد من خلال تعاونها الوثيق مع جميع الشركات والفنادق التي تقدم خدماتها للجمهور بكل ثقة.



وقد زار «الأنباء» عدد من مسؤولي الفنادق الذين قدموا التهاني لأسرة «الأنباء» بمناسبة الاحتفال بعيدها السابع والأربعين، مقدرين ما تقوم به الجريدة والقائمون عليها والعاملون فيها من جهود كبيرة في سبيل متابعة الأخبار والقضايا التي تهم الناس.



وأشاد زوار «الأنباء» الذين كان في استقبالهم مدير إدارة التسويق والمبيعات الزميل فريد سلوم وفريق الإدارة بالتعاون الكبير الذي يتجسد في جميع الفعاليات بما يخدم الحركة السياحية والاقتصادية في البلاد، مؤكدين في الوقت ذاته النجاح المشترك القائم على التنسيق والشراكة لما فيه الصالح العام.



وفي البداية، فقد زار «الأنباء» كل من نائب المدير العام في فندق «STREGIS» مازن مهنا، ومدير إدارة المبيعات عمر رحباني ونقلا تهاني مدير عام الفندق فهد أبو شعر وأسرة الفندق مهنئين بعيد «الأنباء»، متمنين دوام النجاح والتألق، وأن تبقى «الأنباء» في الصدارة بما تقدمه من معلومات لقرائها في جميع المجالات.



وتقديرا منه لدور «الأنباء» الإعلامي، فقد زار مدير عام فندق سفير الفنطاس - الكويت سيف الدين محمد «الأنباء» حيث قدم التهنئة للزميلين فريد سلوم وأحمد فياض، وأشاد كذلك بالدور البناء الذي تقوم به «الأنباء» في سبيل تقديم الأفضل للقراء ومتابعتها الحثيثة للقضايا والموضوعات المهمة، وكذلك بتميز موقعها الإلكتروني وما يحتويه من أخبار متجددة على مدار الساعة وفي جميع المجالات.



كما قدم كل من مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق كراون بلازا الثريا سيتي/ فندق هوليداي إن الكويت الثريا سيتي وديع عبدالأحد ومدير التسويق في الفندق أحمد مراد التهاني والمباركة باسمهما ونيابة عن إدارة الفندق وجميع العاملين فيه لأسرة «الأنباء» في عيدها السابع والأربعين، وأشادا بالتقدم الذي تشهده الجريدة وبثقة القراء بما تقدمه من معلومات قائمة على الحيادية والمهنية، وبما يخدم المجتمع الكويتي.



كذلك نقل مدير إدارة المبيعات في «جراند حياة الكويت» رمزي شوي وكبير مديري المبيعات في «جراند حياة الكويت - حياة ريجنسي الكوت مول» فادي عيسى التهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها من خلال زيارتهما التي أكدا فيها عمق العلاقة بين الطرفين والتأكيد على استمرارها والنهوض بها للأفضل من خلال التعاون المشترك واستمرار الدعم المتبادل.



كما زار «الأنباء» كل من مدير المبيعات في منتجع هيلتون الكويت مصطفى رشوان ومسؤولة المبيعات في المنتجع إيفانا ستيفانوسكا، حيث قدما التهنئة للزميل فريد سلوم بمناسبة الاحتفال بعيد «الأنباء»، وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بين الجانبين لما فيه المصلحة العامة وبما يسهم في نهضة وتقدم الحركة السياحية في الكويت، حيث إن «الأنباء» تتمتع بمصداقية كبيرة لدى قرائها ومتابعيها.



كما هنأ مدير التواصل والوسائط الاجتماعية في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت محمد حسان أسرة «الأنباء» في عيدها، متمنيا لها أطيب الأمنيات بالنجاح المستمر والتألق الدائم في سماء الصحافة والإعلام الحر في المنطقة والعالم.



بدوره، هنأ مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق «جميرا شاطئ المسيلة» وليد يونس أسرة «الأنباء»، تقديرا للدور الإعلامي المميز الذي تؤديه وكذلك جهود العاملين فيها.



وأيضا زار «الأنباء» كل من روان شلهوب وتوفيق سلوم من أسرة مطاعم «ماكي» الدولية وقدما التهنئة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين على انطلاق الإصدار الأول للجريدة وأشادا بمواكبتها للأحداث الكويتية والخليجية والعربية والدولية بكل مصداقية.



ومن «ميماك أوجلفي» زار «الأنباء» كل من آمنة الجريري ونجاح بسكال وقدما التهنئة للزميلين فريد سلوم وأحمد فياض مع تمنياتهما بالتقدم والازدهار لـ «الأنباء» والعاملين فيها بشكل دائم.



وتأكيدا للتعاون المثمر، تقدمت أسرة HUAWEI CBG، KUWAIT بالتهنئة في عيد «الأنباء» السابع والأربعين مع خالص الأمنيات بالنجاح والتقدم.