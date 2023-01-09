كشفت د.يوليا فوكينا، اخصائية الأمراض الباطنية وأمراض القلب، الأعراض النادرة غير النمطية للأنفلونزا. وتشير في حديث لصحيفة «إزفيستيا»، إلى أن مسار الأنفلونزا قد يكون مصحوبا بأعراض غير نمطية.



وتقول: «الأعراض غير النمطية للأنفلونزا، هي آلام في البطن وإسهال، دون ارتفاع في درجة حرارة الجسم. ومن الأعراض النادرة متلازمة النزف (ظهور كدمات ونزف للدم من الأنف) والسحايا (مع عدم وجود التهاب السحايا الحقيقي)».



وحذرت الطبيبة من خطر الإصابة بالأنفلونزا عبر العيون. ووفقا لها تنتقل هنا العدوى عندما تدخل قطرات من اللعاب نتيجة عطس المريض أو لمس الغشاء المخاطي للعين باليد بعد ملامسة سطح به أجزاء من فيروس الأنفلونزا.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»