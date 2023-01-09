مع بداية عرض حلقات المسلسل الجديد «براندو الشرق» الذي يجمع أمل عرفة وجورج خباز عبر منصة «شاهد»، كشفت أمل عن رأيها بصراحة حول شخصية «سلوى» التي تجسدها في العمل: إنها شخصية سورية تعيش في لبنان لما يقرب عشرين عاما، وهي تتسم بالسذاجة لبعض الأحيان تسعى خلف حلمها، مؤكدة أن شخصية «سلوى» ستكون محطة مهمة في تاريخها الفني.



وكشفت أمل، حسب موقع «نواعم» أن اسم جورج خباز هو ما شجعها لقبول الدور من دون قراءة النص، وأردفت: كل مائة عام يمكننا أن نجد فنانا كجورج خباز، لافتة إلى أن العمل يرصد طريقة صناعة الدراما بالكواليس من خلال أحداث شائقة، موضحة أنها تقدم في العمل الكوميديا السوداء من خلال «سلوى» التي تحلم بالتمثيل وليست لديها سوى الموهبة فقط لتصل إلى حلمها.



وأضافت أمل عرفة أن الشخصية أعطتها مساحة كبيرة لتقدم العديد من إمكاناتها الفنية لأول مرة من خلال تطورات الشخصية ضمن الأحداث.