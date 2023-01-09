تلقى ثنائي منتخب البحرين أحمد الشروقي وسيد رضا عيسى أنباء حزينة أثناء المشاركة بكأس الخليج في البصرة العراقية، حيث تلقى الشروقي نبأ وفاة والده بعد مباراة البحرين والإمارات مباشرة، وقد سيطر الحزن على البعثة أثناء مغادرة الملعب تضامنا مع اللاعب حيث قدموا له التعازي والمواساة.



فيما علم سيد رضا عيسى بوفاة جدته قبل المواجهة بساعتين فقط، إلا أنه أخبر المدرب البرتغالي هيليو سوزا باستعداده للمشاركة أساسيا، وهو ما حدث فعلا.



وكان منتخب البحرين قد استهل مشواره في الدفاع عن لقبه بفوز على الإمارات 2-1، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية.