المصريون تراجعوا إلى المرتبة الثانية بـ 467 ألفاً.. والهنود عادوا إلى الصدارة بعدما زادوا 39219 عاملاً وعاملة

العمالة اللبنانية تزيح «الإيرانية» عن المرتبة العاشرة وتحتل مكانها بـ 20.27 ألفاً

«المنزلية» تزيد 20% بنحو 117.69 ألفاً في 9 أشهر لتصـل إلى 711.34 ألفاً



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية عن أن سوق العمل الكويتي استقبل نحو 212.25 ألف مواطن ومقيم خلال أول 9 أشهر من 2022، من بينهم 85.9 ألف وافد ووافدة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 8675 مواطنا ومواطنة ليرتفع إجمالي العمالة في القطاعين بما حجمه 94.55 ألفا من المواطنين والمقيمين ليصل إلى 1.97 مليون عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2022، قياسا إلى 1.88 مليون بنهاية ديسمبر 2021.



يأتي ذلك إلى جانب نحو 117.7 ألف عامل وعاملة منزلية جدد رفعوا إجمالي عدد العاملين بالقطاع العائلي إلى 711.34 ألف عامل وعاملة في نهاية سبتمبر الماضي بما يجعل الزيادة الاجمالية في اعداد الوافدين تقدر بـ٢٠٣٫٦ الاف، فيما أظهرت بيانات سوق العمل حتى نهاية سبتمبر 2022 أن الهند عادت مجددا لتتصدر قائمة أعلى عدد للعمالة في الكويت بعدما تراجعت مصر إلى المركز الثاني خلال الفترة الماضية.



وتفصيليا، تصدرت الجالية الهندية قائمة توزيع العمالة وفقا للجنسية بالكويت بعدما استحوذت على نحو 24.1% من العمالة في السوق الكويتي بواقع 476.3 ألف عاملة وعاملة بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بزيادة حجمها 39219 عاملا وعاملة دخلوا سوق العمل المحلي في 9 أشهر فقط، قياسا إلى عددهم في نهاية ديسمبر 2021 البالغ حينها 437.1 ألفا، وذلك من دون احتساب العمالة المنزلية.



وتراجعت الجالية المصرية إلى المرتبة الثانية في سوق العمل، إذ بلغ عددهم نحو 467.07 ألف عامل وعاملة يشكلون 23.6% من العمالة بالكويت، إذ ارتفع عددهم بنحو 16 ألف عامل وعاملة دخلوا سوق العمل في 9 أشهر، قياسا إلى نحو 451.05 ألف عامل وعاملة في نهاية ديسمبر 2021، وظلت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بـ438.8 ألف مواطن ومواطنة، إذ يشكلون 22.2% من إجمالي العمالة في البلاد، بعدما زاد عددهم بنحو 8675 مواطنا ومواطنة قياسا إلى 430.12 ألف مواطن في نهاية ديسمبر 2021.



وجاءت في المرتبة الرابعة الجالية البنغلاديشية التي شهدت زيادة طفيفة إلى 158.9 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر قياسا إلى 158.7 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، وحلت الجالية الباكستانية في المرتبة الخامسة بـ68.75 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر، متراجعة بما عدده 732 باكستانيا وباكستانية خلال 9 أشهر، إذ سجل عددهم في نهاية ديسمبر 2021 نحو 69.487 ألفا.



وحلت خامسا العمالة الفلبينية التي زادت أعدادها خلال فترة المقارنة إلى 65.26 ألف فلبيني وفلبينية، مقارنة بـ 64.3 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، وحل سادسا العمالة السورية التي ارتفعت أعدادها إلى 63.68 ألفا مقارنة بـ 63.36 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، وكان لافتا الزيادة الملحوظة في أعداد العمالة النيبالية التي ارتفعت بنحو 18.5 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر 2022 نحو 56.5 ألف عامل وعاملة مقابل 37.9 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، وارتفعت أعداد الأردنيين إلى 26.85 ألف عامل وعاملة مقابل 25.5 ألفا.



واختفت إيران عن قائمة أعلى 10 جنسيات تواجدا في سوق العمل بالكويت بعدما حلت لبنان مكانها في المرتبة العاشرة بعدما بلغت أعدادهم 20.27 ألف لبناني ولبنانية بينهم 13.9 ألفا من الذكور و6.3 آلاف من النساء، بينما كانت إيران في المرتبة العاشرة بنهاية 2021 بعدما سجلت نحو 19.94 ألف عامل وعاملة.



وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد العمالة المنزلية بالكويت خلال أول 9 أشهر من 2022 بسبة تقارب الـ20% بواقع 117.69، إذ وصل عددها الإجمالي إلى نحو 711.34 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 593.64 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2021. وتصدرت العمالة المنزلية من الجنسية الهندية أكبر عدد للعمالة المنزلية بـ323.8 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي، إذ ارتفعت أعدادهم بواقع 44.2 ألف عامل وعاملة منزلية، قياسا إلى 279.5 ألفا بنهاية 2021.



وارتفعت أعداد العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية بواقع 49.5 ألفا ليصل عددهم إلى 184.96 ألفا بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 135.43 ألفا في نهاية ديسمبر 2021، وارتفعت العمالة المنزلية السريلانكية بواقع 15.9 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر 80.59 ألفا مقارنة مع 64.6 ألف بنهاية ديسمبر 2021، وزادت العمالة المنزلية من الجنسية النيبالية بواقع 6099 عاملا وعاملة ليبلغ عددهم في نهاية سبتمبر 2022 نحو 17.55 ألفا مقارنة مع 11.451 ألفا بنهاية ديسمبر 2021.



ارتفاع رواتب المواطنين



ارتفع متوسط الراتب للمواطنين الكويتيين خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 إلى 1519 دينارا، مقارنة بـ 1491 دينارا في نهاية 2021. وسجل متوسط راتب المواطنين في الحكومة 1563 بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 1539 بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع متوسط راتب الكويتيين في القطاع الخاص إلى 1294 دينارا مقارنة بـ 1255 دينارا بنهاية 2021.



زيادة معاشات المقيمين



زاد متوسط رواتب المقيمين في الكويت خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 340 دينارا، قياسا بـ338 دينارا بنهاية 2021، وبلغ متوسط راتب الوافد في القطاع الحكومي نحو 744 دينارا بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 738 دينارا في نهاية ديسمبر 2021، وارتفعت رواتب المقيمين بالقطاع الخاص إلى 319 دينارا مقارنة بـ 317 دينارا في نهاية ديسمبر 2021.