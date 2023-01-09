القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان له امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.



وشددت على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مناشدة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



من جهة اخرى، تتابع الحكومة يوميا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمليات سرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحكومة لجهودها من خلال كل الوزارات المعنية على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي ـ الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة للإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة بجميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات «كلنا واحد» و«أهلا رمضان»، وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر.