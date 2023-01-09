على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار الرسمي وفي السوق السوداء، وهي الحجة التي يتخذها التجار لرفع الأسعار، إلا أن أسعار السلع وخاصة الغذائية في السوق السورية لم تتغير باستثناء مادة او مادتين كالمتة والسكر اللذين انخفض سعرهما بنحو 500 ليرة فقط، بحسب تقرير لموقع صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات في دمشق.



أما بالنسبة لبقية المواد التي لم يحصل أي انخفاض في أسعارها، فقد حافظ ليتر الزيت النباتي على سعره عند 20 ألف ليرة، وسعر العبوة سعة 4 ليترات على 75 ألف ليرة، كما حافظ سعر كيلو الرز المصري على سعر 7500 ليرة والعدس الأحمر على 10 آلاف وكيلو العدس الأسود على 9 آلاف ليرة والحمص والفول على سعر 8 آلاف ليرة وكيلو الشاي سوبر بيكو على 55 ألف ليرة وكذلك بالنسبة للمعلبات بكل أنواعها فلم يطرأ عليها أي انخفاض.



وفي أسعار الخضار والفواكه بقيت مستقرة باستثناء مادتي البصل والثوم التي ارتفعت أسعارهما كثيرا حيث وصل كيلو البصل لحدود 6 آلاف ليرة بسبب عمليات التصدير.



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح للموقع أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج، فإلى جانب انخفاض الصرف بالسوق السوداء، لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقا للنشرة التي صدرت مؤخرا عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30% وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار، إضافة لذلك فإن التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات مازال مستمرا، وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد، فضلا عن ذلك فقد صدر قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأربعاء الماضي ينص على إلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10% من المستوردات وبهامش ربح 2%، ونحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2% بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش وأن يكون حقيقيا لكن ليس وفقا لمعايير الوزارة التي تختلف عن معاييرنا كتجار.