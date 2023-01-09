أصدر القضاء الإيراني أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة في حق 4 أشخاص على خلفية دعوتهم إلى الإضراب دعما للاحتجاجات المتواصلة منذ 16 سبتمبر الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل.



واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة الى 3 أيام من الإضرابات في مختلف المدن لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من إتمام شهرها الرابع.



وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني «تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضوا السائقين على الإضراب في ديسمبر الماضي»، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء.



وأشار المسؤول الايراني الى أنه «تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن 10 أعوام، وآخر بالسجن 5 أعوام لتشكيل مجموعة بهدف الإساءة الى أمن البلاد».



كما صدر حكم بالسجن عاما واحدا بحق كل من المتهمين الآخرين، وغرامة مالية «لتحطيمهما زجاج شاحنات». ويمكن للمتهمين الأربعة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم. ولم يكشف قهرماني أسماء المدانين، إلا أنه شدد على أن «أيا منهم لم يكن سائقا ولا علاقة له بقطاع النقل»، وفق ما نقل عنه موقع «ميزان أونلاين».



من جهة أخرى، دعت جماعات المعارضة الإيرانية لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد بما في ذلك جامعات ومحطات مترو الأنفاق في العاصمة، وذلك إحياء للذكرى الثالثة لسقوط طائرة ركاب أوكرانية بصاروخ مضاد للطائرات، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من طهران.