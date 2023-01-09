قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، للتلفزيون الأوكراني، إن الاتحاد الروسي قد يعرض على أوكرانيا «السيناريو الكوري» للهدنة، الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين. وقال دانيلوف «يتم عرض السيناريو الكوري علينا حاليا، ما يسمى بخط العرض 38، الروس سيبتدعون الآن أي شيء، وأنا أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا هو خط العرض 38»، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».



وأضاف دانيلوف أن نائب مدير مكتب الرئيس الروسي ديمتري كوزاك، يلتقي سياسيين سابقين في أوروبا وينقل من خلالهم رسالة مفادها أن الروس مستعدون لتقديم تنازلات من أجل إصلاح الوضع الراهن وارغام أوكرانيا على الهدنة.



ميدانيا، احتدمت المعارك في مدينة سوليدار الاستراتيجية في دونيتسك شرقي البلاد، حيث أعلن الجيش الروسي تقدم قواته فيها، فيما قالت كييف إن المدينة مازالت تحت سيطرتها، وانها قصفت 24 تمركزا للجيش الروسي ومنظومات صاروخية.



وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين في بلدة باخموت المتنازع عليها في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.



في المقابل، أعلنت روسيا امس أنها وجهت ضربة انتقامية قالت إنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى في صفوف القوات الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت قصفا صاروخيا على مبنيين تقيم فيهما مؤقتا قوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس.



وأضافت الوزارة أن الضربة أسفرت عن مقتل 600 جندي أوكراني، وكانت ردا على القصف الأوكراني الذي استهدف تجمعا للقوات الروسية في بلدة ماكيفكا في دونيتسك أيضا ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 89 جنديا.



بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن طيرانها شن خلال 24 ساعة ضربة على مواقع تمركز القوات الروسية وأنظمتها الصاروخية، مضيفة أن قواتها أسقطت 3 مسيرات روسية وأصابت مركزا للسيطرة و5 مناطق لتمركز الأفراد والعتاد الروسي ومستودعين للذخيرة.



في غضون ذلك، ذكرت محطة تلفزيونية تمثل وزارة الدفاع في روسيا البيضاء امس أن موسكو ومينسك كثفتا التدريبات العسكرية المشتركة بناء على ما اكتسبته روسيا من خبرة في القتال في أوكرانيا مع التركيز على حرب المدن. وذكرت المحطة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا البيضاء (فوين.تي.في) «التجمع الإقليمي للقوات (من روسيا وروسيا البيضاء) يجري تدريبات دون توقف تقريبا». وأضافت المحطة «كثافة التدريبات تتزايد فقط. الهدف هو الجاهزية للقتال وصد أي معتد على كل الجبهات».