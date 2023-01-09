أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطل دورة أديلايد الأسترالية للتنس بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-7 (10-8) و7-6 (7-3) و6-4 أمس في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و9 دقائق، في حين توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا في فئة السيدات اثر تغلبها على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7-4) منهية صياما عن الألقاب دام منذ عام 2021.



واللقب هو الثاني والتسعون لديوكوفيتش في مسيرته التي تضم 21 لقبا كبيرا، كما حقق الصربي لقبه الخامس تواليا منذ ان توج بدورة تل ابيب العام الماضي.



وتابع ديوكوفيتش، رصيده الرائع منذ سبتمبر، محققا فوزه الـ23 مقابل خسارة واحدة. وقال ديوكوفيتش: «بذلت قصارى جهدي اليوم وطوال الأسبوع من اجل أن ارفع هذه الكأس»، مضيفا: عشت أسبوعا رائعا وانا اقف هنا بينكم وهذا بمنزلة الهدية بالنسبة الي بكل تأكيد.



وهنأ ديوكوفيتش منافسه بالقول «لقد بذلت مجهودا رائعا. استطيع القول بأنك كنت الاقرب الى الفوز مني. حسم الأمر بتسديدة من هنا او نقطة من هناك. لكن المستقبل زاهر أمامك». في المقابل، وجهت سابالينكا رسالة قوية الى منافساتها قبل 8 أيام على انطلاق بطولة استراليا المفتوحة بالفوز على نوسكوفا 6-3 و7-6 (7-4).



وأنهت سابالينا سلسلة من ثلاث هزائم تواليا في المباريات النهائية لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب أحرزته سابالينكا في دورة مدريد في مايو عام 2021.



وحققت البيلاروسية العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخسر اي مجموعة فيها لتخوض غمار استراليا المفتوحة اولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند السلام بمعنويات عالية.



في المقابل، وبعمر 18 عاما بات نوسكوفا أصغر لاعبة تخوض مباراة نهائية لدورة (500 نقطة) منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في نيو هايفن الأميركية عام 2007.