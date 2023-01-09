فشل ليڤربول حامل اللقب في حسم تأهله الى الدور الرابع من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم بتعادله أمام ولڤرهامبتون 2-2 السبت.

افتتح ولڤرهامبتون التسجيل بعد خطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي ارسل كرة إلى البرتغالي غونسالو غيديش سددها في الشباك (26). وعوض المهاجم نونييز خطأ حارسه بادراكه التعادل بعد تمريرة من ترنت ألكسندر-أرنولد تابعها تسديدة بينية في شباك الحارس المونتينيغري ماتيا ساركيتش، ومع انطلاق الشوط الثاني، ضاعف صلاح الذي كان في موقف تسلل النتيجة بعد تمريرة من خاكبو حولها البرتغالي توتي غوميش برأسه كاسرا مصيدة التسلل، إلى المصري المنفرد داخل المنطقة فسيطر عليها وسددها في الشباك (52).

وتكفل الكوري الجنوبي هو-تشان هوانغ بهدف التعادل، بعدما سدد الأخير كرة اصطدمت بالمدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه وعادت إليه ليحولها في المرمى بين قدمي أليسون (66).

وتأهل ليستر سيتي، الفائز باللقب في عام 2021، إلى الدور الثاني بعد فوز صعب على غيلينغهام المغمور 1-0.

وفشل نيوكاسل الذي يقدم افضل مواسمه منذ فترة طويلة باحتلاله للمركز الثالث في البريمييرليغ، في مواصلة تقدمه ليخرج على يد شيفيلد وينزداي بخسارته 1-2.

وودع كريستال بالاس، الذي بلغ نصف نهائي المسابقة العام الماضي، اثر خسارته أمام ساوثمبتون 1-2.

وتأهل بيرنلي ووست هام وڤولام وبرايتون بفوزها تباعا على بورنموث 4-2، وبرنتفورد 1-0 وهال سيتي 2-0 وميدلزبره 5-1.

كما تغلب بريستون على هادرسفيلد 3-1، فيما هزم ريدينغ نظيره واتفورد 2-0.

وبلغ مان سيتي الدور الرابع بعد فوزه الكبير على تشلسي 4-0 أمس.

سجل رباعية «السيتي» كل من رياض محرز (23 و85 من ركلة جزاء) وجوليان ألڤاريز (30 من ركلة جزاء) وفيل فودين (38).

وتأهل ديربي كاونتي عقب فوزه على بارنسلي 3-0، وسيضطر بريستول سيتي وسوانسي سيتي للعب مباراة اعادة بعدما تعادلا 1-1، كما تأهل بلاكبيرن روڤرز عقب فوزه على نوريتش سيتي 1-0، وستوك سيتي بفوزه على هارتلبول 3-0.

وسيلعب ليدز يونايتد وكارديف سيتي مباراة إعادة بعدما تعادلا 2-2.

ووضعت قرعة الدور الرابع التي سحبت أمس مان سيتي في مواجهة الفائز من لقاء آرسنال وأوكسفورد المقرر اليوم، فيما سيلاقي مان يونايتد منافسه ريدينغ، أما ليڤربول، وفي حال تمكن من اجتياز ولڤرهامبتون في مباراة الإعادة، فإنه سيخوض مهمة شاقة أمام برايتون.

وستقام مباريات الدور الرابع في الفترة من 27 إلى 30 الجاري.