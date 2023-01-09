عبدالعزيز الفضلي



برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، أقامت جمعية المرشدات الكويتية حفل مخيم السلام السنوي (السادس والعشرون) تحت شعار «معكم ننمو وبكم نزدهر»، وأناب الوزير العدواني لحضور الحفل وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد الذي أكد في كلمة له أن قوة هذه المخيمات تظهر تضافر الجهود التي تقدمها قطاعات وزارة التربية متعاونة، وعلى رأسها وزير التربية الذي لم يأل جهدا في تهيئة السبل للزهرات والمرشدات في تنمية مهاراتهن، كما أن وزارات الدولة تتكاتف وتتعاون لتقديم الدعم المستمر في سبيل توفير الراحة والأمان لهن ليمارسن الهوايات ويبدعن في العمل.



واضاف المقصيد: حظيت بحضور مخيم السلام السنوي السادس والعشرين وهو مسك الختام للفعاليات والأنشطة التي سأظل أحمل ذكرياتها الطيبة، وشرفت بحضور المخيمات السنوية الثمانية خلال فترة تولي قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتي ظهر فيها واضحا حرص القائمين عليها، الارتقاء بحركة الزهرات والمرشدات بأمانة وإخلاص منوها الى أن ذلك ساهم في إبراز دور الكويت في العمل الإرشادي والتطوعي.



وتابع: يطيب لي وأنا أودع العمل بوزارة التربية، أن أتوجه بخالص الأمنيات الصادقة للجميع بالتوفيق والنجاح وتقديري لكل العاملين بالمخيم والمنتسبين لحركة الزهرات والمرشدات ولكل الجهود المخلصة التي سعت لإنجاز هذا العمل التربوي الهادف، وإلى ضيوف الكويت الأفاضل وإلى جميع الإدارات المدرسية وأولياء الأمور.



من جانبها، قالت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي إن حركة المرشدات حركة تنموية تربوية مستدامة في جميع نواحي حياة الفتاة.. فهي تبدأ من مرحلة البراعم برياض الأطفال ثم الزهرات ومن ثم المرشدات والمتقدمات حتى سنوات التخرج بعد ممارسة حياتها العملية وما يتخللها من دورات ومخيمات ومؤتمرات ومنتديات، مشيرة الى أن هذه هي حركة المرشدات ومازالت في نمو مستمر على جميع المستويات محليا وخليجيا وإقليميا وعالميا.



وزاد: نسعى في هذا المخيم للنمو والازدهار وتثقيف الفتيات وفتح المجال أمامهن لتمكين قدراتهن في الورش العملية والمحاضرات واتباع الرسميات في التعامل إلى جانب العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نعمل بها مع جميع مرشدات العالم في جميع الدول تنفيذا لقرارات هيئة الأمم المتحدة لتحقيق السلام من خلال هذه الأهداف التي تتعلق بالحياة الإنسانية على هذه الأرض الطيبة لافتة الى اننا نساعد ونطور ونجدد ونتعاون وننمو في برنامجها لنزدهر بأبناء وطننا الغالي من خلال هذه الأهداف لتلافي السلبيات التي تجتاح العالم من الجوع والفقر والتعليم الجيد واعتلال الصحة والتلوث البيئي.



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