ستغيب اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا عن بطولة استراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الـ 4 الكبرى ضمن الغراند سلام، بحسب ما أعلن منظمو البطولة أمس.



ولم يذكر المنظمون على حساب البطولة على «تويتر» سبب انسحاب اوساكا التي توجت بطلة مرتين في ملبورن، واكتفوا بتغريدة «سنفتقدها في بطولة أستراليا 2023».



وفي غيابها منح مكانها إلى الأوكرانية دايانا ياسترمسكا.



ولم تخض أوساكا أي مباراة منذ سبتمبر الماضي، وأشارت تقارير صحافية الأسبوع الماضي الى انه على الرغم من تواجد اسمها في قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة الأسترالية، فإن الاتحاد الأسترالي للتنس لا يعرف مكان تواجدها.



أما مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأوساكا فأشارت إلى أنها ستسافر الى أوروبا برفقة مغني الراب الأميركي كورداي.



ويأتي غياب أوساكا ضربة لبطولة استراليا المفتوحة لاسيما بعد إعلان الإسباني كارلوس الكاراس المصنف او عالميا انسحابه أيضا الجمعة لعدم تعافيه من إصابة عضلية في فخذه أبعدته عن أواخر العام الماضي.



وتغيب ايضا الأميركية فينوس وليامس بداعي الإصابة في دورة اوكلاند الأسبوع الماضي بعد ان وجهت إليها بطاقة دعوة للمشاركة.



إلى ذلك، احرز منتخب الولايات المتحدة النسخة الأولى من كأس يونايتد المختلطة للتنس بفوزه على إيطاليا 3-0 في المباراة النهائية أمس.



وحسم الأميركي تايلور فريتز النتيجة نهائيا في صالح منتخب بلاده بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 7-6 (7-4) و7-6 (8-6) في المباراة الثالثة ليتقدم 3-0، بعد أن حقق كل من مواطنيه فرنسيس تيافو وجيسي بيغولا الفوز في مباراتيهما، الأول على لورنتسو موسيتي 6-2 ثم بالانسحاب، والثانية على مارتينا تريفيزان 6-4 و6-2.



وقال فريتز بعد الفوز: «انه أمر رائع للفريق التتويج بهذه المسابقة، أنا سعيد جدا لحسم النتيجة نهائيا في صالح بلدي. المشاعر لدى التتويج رائعة».



وكانت الولايات المتحدة سحقت پولندا التي قادتها المصنفة الأولى عالميا ايغا شفيونتيك بنتيجة 5-0 في نصف النهائي، في حين تفوقت إيطاليا على اليونان 4-1.



وضمت هذه المسابقة التي تمنح نقاطا للاعبين واللاعبات المشاركين فيها، 18 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات في سيدني ويريسباين وبيرث، 3 في كل مدينة.

أوساكا تنسحب سابالينكا تفوز بـ «أديلايد»

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة لدورة أديلايد الأسترالية للتنس بفوزها على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و7-6 (7-4) في المباراة النهائية أمس.



وأنهت سابالينا سلسلة من 3 هزائم تواليا في المباريات النهائية لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب أحرزته سابالينكا في دورة مدريد في مايو عام 2021.