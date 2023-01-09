دافع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن الأخطاء التي رافقت مراسيم حفل افتتاح «خليجي زين 25» في مدينة البصرة الجمعة الماضية، معتبرا ان هذا الحدث كبير جدا بالنسبة للعراق وهو يستقبل لأول مرة مثل هذه البطولة منذ أكثر من 43 عاما.



وقال درجال في مؤتمر صحافي أمس ظهر به بملابس رياضية: «افتتاح خليجي زين 25 ليس حدثا اعتياديا بل حدث كبير ومن الطبيعي أن ترافقه مثل هذه الهفوات التي نعتذر للجميع بسببها وعملنا على إيجاد حلول سريعة لمعالجة كل تلك الأخطاء».



ولم يتردد درجال في الإشارة الى ان الإجراءات الرسمية التي رافقت الحضور الرئاسي ومسؤولين حكوميين الى مدينة البصرة أربكت المشهد.



وأضاف: «واجهنا موقفا محرجا، لكن آمل الا يتم التركيز فقط على الأوجه السلبية لما حصل. ما حصل انتهى واعتذرنا للجميع وكان درسا مهما لنا».



وشهد حفل افتتاح البطولة التي تستمر حتى 19 الجاري ملابسات بروتوكولية نتيجة الفوضى التي سادت ملعب البصرة الدولي انسحب على اثرها الوفد الكويتي بسبب عدم إمكانية وصول ممثل سمو الأمير، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد الناصر.



وأصدر الاتحاد الكويتي بسبب الحادث بيانا انتقد فيه تلك الملابسات، ورد الاتحاد العراقي في بيان باليوم التالي اعتذر فيه رسميا من الاتحاد والوفد الكويتيين.



في المقابل، نوه رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحفل الافتتاح وما تضمنه من فقرات تاريخية وفنية رائعة.



وفيما يتعلق بالملابسات البروتوكولية قال إن البطولات كافة في العالم توجد فيها سلبيات وإيجابيات، ولكن دائما ما يتم دعم تلك الجوانب الإيجابية وإيجاد حلول للأوجه السلبية ومحاولة تفاديها، مشيرا إلى ان مؤتمرا عاما سيعقد في 13 يناير مع رؤساء الاتحادات الخليجية الـ 8.