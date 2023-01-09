

القاهرة - سامي عبدالفتاح



رفض الظهير الأيسر لنادي الزمالك أحمد فتوح ضغوط بعض المسؤولين للاجتماع مع رئيس النادي مرتضى منصور لتقديم اعتذار عن تعاطيه المخدرات، كما فعل زميله عبدالله جمعة، حيث أكدت مصادر قريبة من فتوح انه يرفض هذه الضغوط حتى لا تثبت عليه تهمة تعاطي المخدرات، خاصة انه لاعب دولي مع منتخب مصر وان سبب غيابه عن التدريبات في الأيام الماضية كان لإصابته بكورونا، وليس كما أشاع رئيس النادي.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري المصري فيما يستعد الأهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل في الجولة نفسها.



إلى ذلك، هدد مرتضى منصور، بإيقاف صفقة انتقال لاعب الاتحاد السكندري مروان عطية إلى الأهلي، بدعوى أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك، في إطار صفقة إعارة مدافع الزمالك محمود علاء إلى الاتحاد في بداية الموسم، وفي تناقض لهذا الموقف وما أعلنه سابقا، قال منصور إن فيريرا ليس في حاجة إلى عطية، لكنه سيتدخل لإيقاف انتقاله إلى الأهلي.