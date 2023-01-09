ألغت إسرائيل بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.



كما صادق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.



وقال مكتب الوزير المالكي إن حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة به «VIP» لدى عبوره إلى الضفة قادما من الأردن.



واكد أحمد الديك مساعد المالكي لرويترز «وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الديبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها».



وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر الجمعة الماضية.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء الاخير تضمن «عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة» وإجراءات أخرى.



وأضاف «تروج السلطة الفلسطينية لقرار متعصب مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة».



وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم عميد الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية كريم يونس الذي أطلق سراحه مؤخرا بعدما قضى 40 عاما في السجن.



ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ما يعرف بوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بأن تلغي تصاريح الدخول الخاصة بثلاث شخصيات فلسطينية بارزة، وهم: محمود العالول نائب رئيس حركة «فتح»، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لـ«فتح»، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي الكبير بـ«فتح».



وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل.



في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، إن مواجهة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، يجب أن يكون في إطار شمولي عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية دوليا.



وطالب الصالحي المجتمع الدولي بإنهاء الانحياز لدولة الاحتلال، والكيل بمكيالين، وضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، لتجاوز الاحتلال الشرعية الدولية.



الى ذلك، اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا «الأقصى»على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا «طقوسا تلمودية».



وعلى صعيد الاعتقالات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شاب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وآخر من بلدة (الرام) التابعة للمدينة المقدسة وهي خارج جدار الفصل العنصري، اضافة الى شقيقين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.