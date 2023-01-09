

يوسف غانم



تواصلت برقيات التهاني ورسائل المباركة بعيد «الأنباء» السابع والأربعين من محبيها وقرائها، وذلك تقديرا منهم لدورها الإعلامي الوطني المشهود ولمسيرتها الحافلة بالعطاء منذ بدايات تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق.



وقد أشاد المهنئون بدور «الأنباء» المتميز في أداء رسالتها الإعلامية وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين وتبني قضاياهم ومتابعة الأخبار التي تهمهم في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافيــــة والرياضيــة محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، وبما يشكل مصدرا أساسيا لاستقاء المعلومة الصحيحة والخبر السليم، وتناول القضايا بكل مهنية وحيادية بعيدا عن الإثارة أو الإساءة؛ حتـى أصبحت «الأنباء» المصدر الموثوق في نقل الأخبار ومتابعة القضايا على اختلاف أنواعها بشكل موضوعي وبناء، وفي مايلي التفاصيل:



في البداية، تقدم النائب د.محمد الحويلة بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة وجهها الى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ الكريم يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية.



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي ان اتقدم لشخصكم الكريم ولكل العاملين في صحيفتك الغراء بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 47 على صدور العدد الاول لجريدتكم التي تعد صرحا اعلاميا مهما، ومنارة صحافية تستحق التقدير بما تقدمه من طرح متزن، وما تنتهجه من سياسة اعلامية جادة، وتفاعل صادق مع القضايا المحلية والعربية والدولية بكل شفافية وحياد، لتدخل عامها الـ 47 وهي تحتل مكانة مرموقة بين زميلاتها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.



ونسأل الله ان يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، عوامل بناء لهذا الوطن المعطاء، ومن فيه من مواطنين ومقيمين، متمنين لكم مزيدا من التفوق والازدهار.



وفقكم الله لكل خير.. وسدد على طريق الحق خطاكم.



دور متميز



كما بارك محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة جاء فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي ويسرني أن أعرب لكم عن خالص تهانينا القلبية بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 على صدور جريدة «الأنباء» التي استطاعت بجدارة الحضور المشهود في الحياة الاعلامية، فكان الصدق رائدها ترفع صوته وتذود عنه ومتابعة القضايا وطرح المعالجات ونشر الكلمة الصادقة، فأصبحت معينا ثقافيا وفكريا ينهل منه قراؤها باختلاف ثقافاتهم.



ونحن إذ نشارككم فرحتكم بهذه المناسبة الطيبة، نثمن جهودكم الاعلامية الفعالة على امتداد هذه الحقبة من عمر الجريدة ودورها المتميز في أداء رسالتها الاعلامية مع مزيد من الانجازات والعطاء لخدمة وطننا الغالي الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.



الإعلام الحر



من جانبه، بارك رئيس تحرير الزميلة «السياسة» الزميل أحمد الجارالله أسرة «الأنباء» بكتاب تهنئة وجهه الى رئاسة التحرير جاء فيه:



الزميل يوسف خالد المرزوق المحترم.



تحية طيبة وبعد،،



يسعدني مشاركتكم الاحتفال بالذكرى الـ 47 على صدور «الأنباء» الزميلة المرموقة في عالم الصحافة الكويتية، واغتنم هذه المناسبة السعيدة كي أشيد بما قدمته صحيفتكم الغراء طوال العقود الماضية في عالمنا الإعلامي الكويتي الحر.



نتمنى لكم دوام الازدهار والتقدم وكل عام و«الأنباء» الى مزيد من التطور.



كما تقدم نائب رئيس تحرير الزميلة «السياسة» الزميل سليمان الجارالله بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الزميل يوسف خالد المرزوق المحترم.



تحية طيبة وبعد،،



يسرني ان اشارككم احتفالكم بالذكرى الـ 47 على صدور «الأنباء» الزميلة المرموقة في عالم الصحافة الكويتية، وبهذه المناسبة السعيدة اود ان اشيد بالدور المهم الذي قدمته جريدتكم الموقرة في عالمنا الاعلامي الكويتي الحر.



تمنياتي لكم بمزيد من التقدم وكل عام و«الأنباء» الى مزيد من التطور.



صرح شامخ



كذلك شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس، وعضو الاتحاد العربي والآسيوي والدولي الشيخ أحمد جابر العبدالله الجابر أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السيد الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي ان ابعث اليكم اخلص التهاني القلبية والتبريكـــات بمناسبــــة الاحتفال بالعيد السابع والأربعين لصدور العدد الاول من جريدتكم الغراء «الأنباء». كما يطيب لي أن أشيد بهذه الجريدة الكويتية التي اصبحت صرحا اعلاميا متميزا نفخر به جميعا، حيث أكدت، بما لا يدع مجالا للشك، ريادتها خلال الفترة الطويلة الماضية. كما اشيد بالاسلوب الرصين للجريدة وسعيها الدائم وفي كل الظروف لما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت، فضلا عن المصداقية والموضوعية في طرح كافة القضايا المحلية والخارجية.



ولا يفوتني في هذه المناسبة ان اشكركم وأسرة التحرير جميعا على كل الجهود المبذولة في تطوير الجريدة طوال الفترة الماضية حتى وصلت الى هذا المستوى الراقي والمتميز الذي يشهد به الجميع.



وأسأل الله العلي القدير ان يوفقكم في مواصلة العطاء وفي المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتكم الاعلامية الوطنية المتميزة في خدمة قضايا بلدنا الحبيب الكويت.



الكلمة الصادقة



من جهتها، باركت رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قالت فيها:



السيد المحترم/ يوسف خالد يوسف المرزوق



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،،



انه لمن دواعي سروري ان اتقدم لكم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء التي تتميز بالمهنية الصحافية والمصداقية الخبرية.



انني اثمن مواقفكم الوطنية وجهودكم المخلصة في اعلاء قيمة الكلمة الصادقة وحرصكم على دعم مسيرة العمل الصحفي في كويتنا الغالية.



وفي هذه المناسبة اتوجه الى الله عز وجل ان يكلل جهودكم لما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظهم الله ورعاهم.



نبراس للحق



وتقديرا منه لدور «الأنباء» الإعلامي، بارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد لأسرة «الأنباء» برسالة وجهها الى رئاسة التحرير جاء فيها:



الأخ/ يوسف خالد المرزوق المحترم،،،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يسعدني نيابة عن اعضاء مجلس ادارة مجموعة بوبيان والإدارة التنفيذية ان اتقدم لكم وأسرة التحرير وجميع العاملين في جريدة «الأنباء» بخالص التهنئة وأطيب الامنيات بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس الجريدة الموقرة.



إن جريدة «الأنباء» ومنذ تأسيسها كانت دائما نبراسا للحق وطرح القضايا التي تهم مختلف شرائح المجتمع، مما يؤكد ان المصداقية والشفافية والبحث عن الحقيقة لما في صالح الجميع هو افضل الطرق للوصول الى القمة.



وأخيرا فإنني آمل المزيد من الازدهار والتطور لجريدتكم والنجاح في مسيرتكم المهنية مع الاستمرار بالمحافظة على ذات النهج الحيادي الذي تأسست من أجله وأن يديم الله على كويتنا الحبيبة نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.



كذلك هنأ المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري اسرة «الأنباء» باحتفالها بالذكرى السنوية السابعة والأربعين برسالة قال فيها:



أهنئ رئيس التحرير والقائمين على «الأنباء» الكرام في عيد ميلادها، راجيا لها ديمومة التوفيق والنجاح.



لقد أضحت صحيفة «الأنباء» ومنذ ان أسسها العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، صرحا اعلاميا رصينا فاق انتشاره حدود الكويت، وسارت على نهج وطني ومهني ثابت.



كما أن «الأنباء» انعكاس للصحافة الحرة في الكويت، وتاريخ بلدنا الطويل في السعي الدؤوب لتعزيز مفاهيم حرية التعبير.



وختاما لابد ان اشكر «الأنباء» التي كانت ومازالت من أكثر الصحف الداعمة لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، وايضا داعمة ومنحازة للكويت وطاقاتها الشابة.



تنمية المجتمع



من جانبه، هنأ نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مشعل التنيب أسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



السيد الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير صحيفة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 على تأسيس جريدة «الأنباء» الكويتية، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين بالشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ان اتقدم لكم ولجميع العاملين بهذا الصرح الاعلامي بأسمى آيات التهاني والتبريكات.



ان جريـــدة «الأنبــــاء» الكويتية تعد رمزا من رموز العمل الاعلامي الملتزم والأداء المهني المحترف، واثبتت بمرور السنوات انها منبر متميز من منابر الصحافة الكويتية يطرح قضايا وهموم وتطلعات الوطن والمواطنين بما يخدم المجتمع الكويتي ويسهم في تنميته وتطويره.



ومع مرور الاعوام، تقدم جريدة «الأنباء» تجربة متفردة على مستوى الصحافة محليا واقليميا، وهذا بفضل مسيرتكم الحافلة بالعطاء والتغطية الصحافية للاحداث بكل مهنية وحيادية وبما يخدم المجتمع ككل.



وفي الختام، نبارك لكم مرة اخرى ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والتألق في المستقبل.



مصلحة الكويت



كما بارك المحامي أحمد حمد البديح لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء.



تحية طيبة،،



أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدتنا «الأنباء» بخالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 لصدور عددها الأول.



ونحن نشارككم هذه المناسبة، نستذكر دور المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق في تأسيسها وحرصه، رحمه الله تعالى، على أن تقوم بدورها في الدفاع عن الكويت وأهلها وأن تكون مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار، وهذا ما تجلى باستمرار صدورها خلال فترة الاحتلال العراقي لبلادنا، فكانت المنبر الأول الذي نستقي منه المعلومات الصادقة وأوضاع الكويت والمطالبة بحقوقها.



ونقدر حرصكم على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام والصحافة من خلال تميز «الأنباء» فيما تنشره من أخبار ومتابعتها للموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين في جميع المجالات بشكل مهني وحرية مسؤولة وبكوادر مهنية من ذوي الكفاءة العالية.



وتقبلوا منا فائق التقدير والدعاء لكم باستمرار النجاح والتميز.



مهنية ووطنية



كذلك هنأ مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب أسرة «الأنباء» بالورود وبأطيب الأمنيات التي عبر عنها دهام الدهام ببطاقة تهنئة قال فيها:



نبارك لأسرة صحيفة «الأنباء» بمناسبة الذكرى 47 التي كانت ومازالت مؤسسة إعلامية مهنية ذات طابع وطني ومهني.



مع امنياتنا بمزيد من التقدم والازدهار.



جهود طيبة



بدوره، بارك رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضيين الكويتية نواف جديان البغيلي لأسرة «الأنباء» بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السادة/ جريدة «الأنباء» المحترمين



عناية السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...



يطيب لنا بالأصالة عن نفسي وعن مجلس إدارة جمعية الرياضيين الكويتية أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى جريدتكم الموقــرة بمناسبـــة الذكــرى الـ 47 لصدور جريدة «الأنباء» التي نعتز بدورها الوطني ورسالتها الإعلامية، كما نشكركم على جهودكم الطيبة في إبراز دور الجمعية.



حفظكم الله وأعانكم على حمل الأمانة وكل عام ودولة الكويت حكومة وشعبا بخير وسلام وازدهار.



حرية وتوازن



كذلك هنأ رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي فهد الخزي أسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يطيب لنا في ذكرى صدور العدد الأول من جريدتكم العزيزة على قلب كل قارئ، ان نبارك لكم هذا الجهد الإعلامي الراقي كما يطيب لنا أن نشد على أياديكم وأيدي كل فرد من أسرة التحرير والعاملين بهذه المؤسسة الرائدة في عالم الصحافة الحرة المتوازنة.



ونحن على يقين بأن القادم أفضل لكويتنا الغالية بفضل تعاون أولي الألباب المخلصين ممن حملوا أمانة الإنباء عما يحــدث برؤى موضوعيـة لا برغبة الضجة الإعلامية.



إن الدور الذي تقدمونه لتنوير الرأي العام يشهد له القاصي والداني ونعتز أخي العزيز كأبناء هذا الوطن به مقدرين هذه الحرية الصحافية التي تتميز بها دولتنا الحبيبة والتي أحسنتم العمل بها.



مرة أخرى نهنئكم ونبارك لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



تألق ونجاح



كذلك، تقدم المدير التنفيذي في شركة «كونيكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات» جمال عمران بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة،،



يسعدنـــي أن أتقـــدم إليكم باسمي وبالنيابة عن العاملين في شركة «كونيكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات» بأسمى آيات التهانـــي والتبريكــات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 لصدور جريدة «الأنباء» الغراء التي كانت ومازالت في تألق ونجاح بما تقدمه من تغطيات متميزة لجميع الأحداث والقضايا المحلية والعربية والدولية وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتربوية والرياضية.



كما لا ننسى ما تتميز به «الأنباء» من ملاحق وإصدارات خاصــة بالعديد من المناسبات والفعاليات التي تهم الناس.