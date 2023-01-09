ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ في ساعة متأخرة أمس الأحد، على ما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما تسبب في إطلاق تحذير من وقوع تسونامي في المنطقة.



ووقع الزلزال على عمق 27 كلم فقط، وفق المعهد وعلى بعد 25 كلم عن قرية بورت اولري.



وتحدث مركز التحذير من تسونامي في هاواي عن احتمالات «موجات تسونامي يصل ارتفاعها من 0.3 إلى متر فوق مستوى المد في بعض سواحل فانواتو»، وكذلك إمكانية حدوث موجات يقل ارتفاعها عن 30 سم في كاليدونيا الجديدة وجزر سليمان. تقع فانواتو في «حلقة النار» في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية وتتعرض لنشاط زلزالي وبركاني متكرر.



تعرضت جزر سليمان المجاورة شمال فانواتو في نوفمبر لزلزال قوي بلغت قوته 7.0 درجات على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.



وأفاد شهود عيان بأن اهتزازا عنيفا أدى إلى سقوط أشياء على الأرض وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من العاصمة هونيارا.



وأعلنت حالة تأهب في المناطق الساحلية في فانواتو وبابوا غينيا الجديدة المجاورة تحسبا لموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى 30 سم.