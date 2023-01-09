وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن الاستفسار عن آلية صرف المكافآت بوزارة الصحة للعاملين بالصفوف الأمامية والإجراءات التي تمت بهذا الشأن. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



- ما الآلية التي اعتمدتها وزارة الصحة في تحديد عدد الأيام المستحقة للصفوف الأمامية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن عدد من حصل على هذه المكافأة ومسمياتهم الوظيفية وعدد أيام العمل لكل منهم وقيمة المكافأة الإجمالية.



- هل قامت القطاعات المختلفة بوزارة الصحة عن طريق مسؤوليها بعرض عدد الأيام على الموظفين المستحقين لها للتأكد من صحتها قبل اعتمادها رسميا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي - فما الأسباب المانعة من ذلك، وكيف تأكد كل موظف مستحق لها من أحقيته بعدد الأيام التي عمل بها، مع بيان ما إذا كانت هناك آلية لإثبات ذلك كالبصمة أو توقيع الحضور.



- كشف بعدد التظلمات التي قدمها موظفو الصفوف الأمامية؟ على أن يتضمن الكشف تاريخ تقديم التظلم وتاريخ الرد عليه - إن وجد - سواء بالموافقة أو الرفض، وفي حال لم يتم الرد على التظلم لأي منهم، فيرجى توضيح أسباب الامتناع عن الرد.



- كشف بعدد أيام المكافآت للصفوف الأمامية التي حصل عليها الأطباء الإكلينيكيين والمديرين كل حسب مسماه الوظيفي في مختلف قطاعات وزارة الصحة، مع تعليل سبب وجود تفاوت في عدد الأيام بين أعضاء الفريق الطبي الواحد والوحدات في نفس المستشفى أو المركز الطبي - إن وجد.



- ما المكافآت والساعات الإضافية التي تم صرفها خلال أزمة كورونا لبعض الموظفين بوزارة الصحة؟ وهل يوجد تفاوت بين المستشفيات والمراكز الصحية في منح تلك المكافآت؟



- هل تم ربط عدد أيام مكافأة الصفوف الأمامية بوجود العاملين داخل الكويت فقط؟ إذا كانت الإجابة بالنفي - أطلب تزويدي بمن حصل عليها وهو خارج البلاد وأسباب منحه مكافأة الصفوف الأمامية.