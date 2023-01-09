أمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوات الأمن الاتحادية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعدما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا.

وأوضح دا سيلفا -في خطاب متلفز- أن هذه العملية الأمنية في برازيليا ستستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووصف الرئيس البرازيلي مقتحمي تلك المقرات بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وتوعدهم بالعقاب "بقوة القانون الكاملة".

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام في البرازيل أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.

من ناحية أخرى، دانت الولايات المتحدة هذه الأعمال، ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض إدانته محاولة "تقويض الديمقراطية في البرازيل"، وقال إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع الوضع عن كثب.