مريم بندق

يرأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي يعقد عند الساعة التاسعة من صباح اليوم رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ومن المنتظر أن يركز الاجتماع على نتائج التنسيق الحكومي - النيابي بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء بصفة عامة، والاقتراحات النيابية بشأن شراء الحكومة قروض المواطنين مقابل وقف صرف علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 دينارا بصفة خاصة.

وتوجد اختلافات في وجهات النظر ، حيث ترى الحكومة أن توجهها نحو تحقيق العدالة في الرواتب الأساسية لمن لم يحصل على أي كوادر مع استمرار صرف علاوة الغلاء كفيلان بدعم المقترضين، لذلك تطلب من المجلس تمكينها من دراسة المقترحات لتحقيق التوافق الذي يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين خلال دور الانعقاد الحالي.