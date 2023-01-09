نجحت قوات الأمن البرازيلية في استعادة السيطرة على القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومقر الكونغرس، واخراج مئات من أنصار الرئيس المهزوم اليميني المتطرّف جايير بولسونارو. وقامت بالقاء القبض على العشرات وتوجيه التهم الى 30 شخصا على الاقل، بعد ان اقتحم انصار بولسونارو عدة مقرات حكومية وعبثوا بمحتويات القصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا .

وأظهرت صور لقناة "سي إن إن البرازيل" مؤيّدين لبولسونارو يرتدون ملابس صفراء وخضراء، يخرجون صفًّا واحدًا وأيديهم خلف ظهورهم من قصر بلانالتو الرئاسي، ويُحيط بهم عناصر الشرطة.

وتُظهر صور أخرى حافلة مليئة بمتظاهرين معتقلين تُغادر باتّجاه مركز للشرطة.

وبحلول الليل في العاصمة البرازيليّة، بدا أنّ القوات الأمنيّة استعادت تدريجًا السيطرة على الوضع، وقد استخدمت خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين.

وأعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزم بولسونارو في انتخابات جرت في أجواء مشحونة العام الماضي، تدخلا أمنيا اتحاديا في العاصمة برازيليا يستمر حتى 31 يناير الجاري.

ويماثل هذا العنف ما حدث في الولايات المتحدة قبل عامين عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

ودان دا سيلفا اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقارّ السلطة في برازيليا، وأصدر مرسومًا يقضي بـ"تدخّل اتّحادي" لقوّات الأمن بغية استعادة السيطرة على أمن العاصمة.

وقال لولا من أراراكوارا في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا"، مشدّدًا على أنّ "الديموقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنّها تتطلّب أيضًا احترام المؤسّسات".

وأضاف "ما فعله هؤلاء المخرّبون، هؤلاء الفاشيّون المتعصّبون... لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا. أولئك الذين موّلوا (هذه الاحتجاجات) سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديموقراطيّة".

ومرسوم "التدخّل الاتّحادي" الذي أصدره لولا يُمكّن الدولة من السيطرة على قيادة قوّات الأمن التي عادةً ما تكون تحت مسؤوليّة السلطات المحلّية.

ويضع هذا المرسوم جميع القوى الأمنيّة في برازيليا تحت سيطرة شخص عيّنه لولا، هو ريكاردو غارسيا كابيلي الذي يقدّم تقاريره مباشرة إلى الرئيس ويمكنه اللجوء إلى "أيّ هيئة، مدنيّة كانت أم عسكريّة" من أجل حفظ النظام.

وقد ادان الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم، معتبرا انه اعتداء "شائن " على الديمقراطية وعلى الانتقال السلمي للسلطة في البرازيل

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل.

وأضاف على تويتر أن "الرئيس بايدن يتابع الموقف عن كثب ودعمنا للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية لا يتزعزع. الديمقراطية البرازيلية لن تتأثر بالعنف".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر إن واشنطن تضم صوتها إلى لولا في الدعوة إلى وقف الهجمات فورا.

من جهته، ادان السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على تويتر "هذا الهجوم الشائن على المباني الحكومية في البرازيل بسبب التجاهل الأهوج من قبل بولسونارو الغوغائي لمبادئ الديمقراطية.

"لا يزال إرث ترامب يسمم نصف الكرة الأرضية بعد سنتين منذ السادس من يناير. إن حماية الديمقراطية ومحاسبة الأطراف الشريرة أمر ضروري" .

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام المؤسّسات الديموقراطيّة" في البرازيل، مشدّدًا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد اقتحام ناشطين مؤيّدين لسلفه عددًا من مراكز السلطة في البلاد.

وكتب ماكرون على تويتر باللغتين الفرنسيّة والبرتغاليّة "يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي والمؤسّسات الديموقراطيّة!"، مضيفًا "الرئيس لولا يمكنه الاعتماد على دعم فرنسا الثابت".

بدورها، قالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة في بيان، إنّ باريس تدين بـ"أشدّ العبارات" أعمال العنف ضدّ ثلاث مؤسّسات ديموقراطيّة في البرازيل.

وشدّدت على أنّ هذه الاعتداءات ضدّ الكونغرس ورئاسة الجمهوريّة والمحكمة العليا "تُمثّل تشكيكًا غير مقبول بنتيجة انتخابات ديموقراطيّة فاز بها بشكلٍ لا لبس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تولّى منصب رئيس جمهوريّة البرازيل الاتّحادية في 1 كانون الثاني/يناير".

وتابعت "يجب أن تُحترم إرادة الشعب البرازيلي الذي عبّر بحرّية" عن خياراته.