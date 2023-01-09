الحكومة أثبتت مصداقيتها في زيادة مخصصات الطلبة والموافقة على ميزانية صرف بدل الإجازات والاعتماد الإضافي لصرف "أمامية "العسكريين عالية الخطورة

مريم بندق

أوضحت مصادر خاصة ل " الأنباء" أنه في حال رفض المجلس طلب الحكومة تأجيل مناقشة شراء قروض المواطنين ، فإن المداولة الأولى تحتاج إلى موافقة اغلبية النواب الحاضرين فإذا كان عددهم 40 نائبا مثلا فالمطلوب موافقة 21 نائبا ، وأما المداولة الثانية فتتطلب موافقة 33 نائبا.

وأضافت قائلة : وفي حال رد القانون من قبل الحكومة فإن إعادة التصويت عليه تتطلب موافقة 44 نائبا وهذا العدد لن يتوافر بعد أن أعلن بعض النواب رفضهم شراء القروض ، لذلك من الأجدى تحقيق التوافق مع الحكومة لتمرير جميع المكتسبات لجميع الفئات من المتقاعدين والموظفين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من الأرامل والمطلقات وربات البيوت إضافة إلى المتعثرين المقترضين .

وشددت على أن الحكومة أثبتت مصداقيتها التي تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة ، و الميزانية الإضافية لصرف بدل الإجازات ، والاعتماد الإضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء فئة عالية الخطورة .