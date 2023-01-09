محمد الجلاهمة

تنفيذاً لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، نفذت وزارة الداخلية ووزارة التجارة عبر مفتشيها حملة صباحية أثمرت عن إغلاق فوري لشركات ومحلات تزود المركبات بمعدات تصدر أصواتا مزعجة للمواطنين.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وجه لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو القضاء على ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من عوادم المركبات.



وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعا تنسيقيا مع وزارة التجارة بحضور وكيل وزارة التجارة بالتكليف محمد مخلف العنزي، لوضع الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.



حيث تم التوصل خلال الاجتماع الى تنفيذ حملات مرورية مكثفة ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لضبط المركبات المخالفة وتطبيق القانون عليها وحجزها واتخاذ اجراءات فورية مشددة تجاه الشركات التي تقوم بتركيب العوادم التي تتسبب في هذه الأصوات المزعجة.



كما تم الاتفاق على قيام ممثلي وزارات التجارة بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات على الشركات المخالفة التي تقوم بتركيب تلك العوادم دون الحصول على التراخيص اللازمة واتخاذ اجراءات الغلق الفوري بشأنها.



وأكد الجانبان ضرورة فرز عدد من رجال وزارة التجارة (المفتش الخفي) للقيام بطلب تركيب تلك العوادم مع الشركات المخالفة وفي حال الموافقة يتم ضبطهم بحالة التلبس، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإغلاق الشركة بشكل فوري.



وتؤكد الإدارة العامة للمرور أنها تبذل الجهود وتتعاون مع كل الجهات للقضاء على ظاهرة خروج الأصوات المزعجة من عوادم المركبات والتي تمثل تلوثا سمعيا وإزعاجا للمواطنين.