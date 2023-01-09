الوزارة نشرت مضخات المياه والمعدات التابعة لها الموزعة في كافة المناطق

فرق الطوارئ تعمل لإزالة الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار من تراكمات المياه



عاطف رمضان

تفقدت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة مي المسعد اليوم عدد من المواقع التابعة لقطاعات الوزارة في عدد من المحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وأكدت المسعد في تصريح صحافي على هامش الجولة استعدادات قطاعات الوزارة المختلفة للتعامل مع مثل هذه الظروف والتقلبات المناخية المختلفة من خلال فرق الطوارئ المنتشرة في جميع المحافظات والتي تعمل على مدار الساعة لإزالة الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار من تراكمات المياه على الطرق الداخلية والسريعة أو حدوث انسدادات في المناهيل وغيرها من المشاكل التي تسببها الأمطار، موضحة ان هناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية وأشادت بجهود كل من قوة الإطفاء العام، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، الدفاع المدني ووزارة الدفاع إلى جانب بلدية الكويت وذلك طوال فترة هطول الأمطار التي تشهدها البلاد هذا الموسم.

كما بينت جهود العاملين بقطاع الصيانة والتعاون مع هيئة الطرق من خلال نشر المضخات الخاصة بسحب المياه والأليات والمعدات التابعة لها الموزعة في كافة المناطق.

ونوهت المسعد: بأن الوزارة ومن خلال الخط الساخن الخاص بها (150)، تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيهها الى فرق الطوارئ التابعة لها للتعامل معها فور تلقي الشكوى أو البلاغ.