استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، سعد فلاح الطامي، أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في جامعة جورج واشنطن الأميركية والتي تعد أحد أهم كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مستوى العالم.

وأشاد سمو ولي العهد بما قدمه الطامي من انجاز أكاديمي عكس صورة متميزة للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، مؤكدا سموه على دعم كافة الجهود المبذولة من الطلبة والطالبات المتميزين والتي من شأنها رفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولة المحلية والعالمية.

متمنيا سموه له ولكافة بنات وأبناء الكويت التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعملية.