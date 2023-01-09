صدمت ماريا سيلفيا لاكتشاف السبب الحقيقي وراء الخط البني الذي نما على أظافرها لمدة 10 سنوات.

حيث أثار المقطع الذي نشرته على حسابها في "تيك توك"، مخاوف المشاهدين اللذين سارعوا لفحص أظافرهم بحثا عن العلامة التي قد تكون دليلا على الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضحت ماريا، من الولايات المتحدة، أنها لاحظت العلامة على أظافرها لأول مرة في عام 2012، عندما كانت بلون خفيف وحدود ناعمة، تطورت فيما بعد إلى خط بني قوي على مدار عام تقريبا.

وقالت ماريا: "لم أكن أعاني من أي ألم في الظفر واعتقدت أنها شامة لأن هذا ما قالوه لي، دفعني صديقي حقا للحصول على خزعة، وفي أواخر يناير، اكتشفت أنها حالة ورم ميلاني ثانوي.

وتعرضت ماريا لعملية جراحية قام فيها الأطباء بـ "نزع" مكان التلون وجزء من عظمها.

وسرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، وعادة ما يكون نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.