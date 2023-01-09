محمد الجلاهمة

تمكّن رجال جمارك مطار الكويت الدولي T1 من ضبط 13 كيلو ماريغوانا بحوزة مسافر آسيوي وصل إلى البلاد.

وفي التفاصيل: قال مدير إدارة جمارك المطارات أسامة الشامي، ان وافداً آسيوياً قَدِم إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي T1، وعند قيام أحد المفتشين الجمركيين بتفتيش حقيبة ملابسه الشخصية عثر على لفافات، وبفحصها تبيّن أنها تحتوي على مادة الماريغوانا المخدرة وتزن مايقارب 13 كيلو غراماً.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة، وتمت إحالة المسافر الآسيوي والممنوعات إلى جهات الاختصاص.

من جانبه، تقدّم مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر لجميع العاملين بالمطارات، وعلى رأسهم مدير إدارة جمارك المطارات أسامة الشامي لتواجده المستمر ودعمه اللامحدود لإخوانه العاملين، وأثنى على جهود المفتشين الجمركيين التي تحول دون إدخال المخدرات والممنوعات إلى البلاد.