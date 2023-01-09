وافقت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية على شراء شركة سينكور فارما الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية مقابل ما يصل إلى 8ر1 مليار دولار نقدا، للفوز بعلاج جديد واعد لارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت أسترازينيكا إن المستثمرين سيحصلون على 26 دولارا نقدا لكل سهم من أسهم سينكور، إضافة إلى حق لا يمكن تداوله بالحصول على 10 دولارات، لكنه يتوقف على طلب الشركة من الجهات الرقابية الحصول على ترخيص عقار علاج ضغط الدم "باكسدروستات"

وتعد الصفقة هي أول صفقة كبيرة لشركة أسترازينيكا منذ استحواذها على شركة ألكسيون الأمريكية المتخصصة في الأمراض النادرة مقابل 39 مليار دولار في عام 2021 ،وتأتي تماشيا مع استراتيجية المدير التنفيذي باسكال سوريوت لتعزيز إنتاج الأدوية في بريطانيا.