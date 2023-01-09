قالت مصادر مطلعة لصحيفة "إكسبانشن" الإسبانية إن حكومة مدريد تستعد لتمديد خطتها الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قد تهدف الآن إلى إضافة 100 جيجاوات من قدرة الطاقة النظيفة الجديدة بحلول عام .2030

وتم الإعلان عن الخطة الحالية في عام 2020، وتستهدف 60 جيجاوات في الفترة من 2021 إلى .2030

وقالت الصحيفة إن الطاقة النظيفة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر هي السبب الرئيسي وراء قرار الحكومة بتعزيز الطاقة المتجددة.

وتساعد زيادة الطاقة الشمسية في إسبانيا على تعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإسبانية (سيبسا) استثمار 3 مليارات يورو في مصانع الهيدروجين في إسبانيا.