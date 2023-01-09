أعلنت وزارة الزراعة اليابانية أنه تم ذبح نحو 10 مليون طائر في مزارع دواجن هذا الموسم، فيما يعد رقما قياسيا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بانفلونزا الطيور في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الوزارة قالت إن العدد الذي تم ذبحه ارتفع إلى 98ر9 مليون في مقاطعة اباراكي، شمال شرق طوكيو، وذلك في نفس اليوم الذي بدأت فيه ذبح نحو 930 ألف دجاجة في مزرعة ببلدة شيروساتو بعدما أظهرت الاختبارات الجينية وجود انفلونزا الطيور.

ووفقا لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن العدد القياسي السابق للطيور التي تم ذبحها بلغ 87ر9 مليون في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وآذار/مارس .2021

وقد تم رصد 56 حالة إصابة في 23 مقاطعة من بين 47 مقاطعة هذا الموسم حتى اليوم.

وقد تم تأكيد أول حالة إصابة بانفلونزا الطيور هذا الموسم في مزرعة دواجن في مقاطعة اوكاياما غرب اليابان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.