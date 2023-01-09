تم إعلان بنغلاديش خالية من مبيد الآفات الخطير (ثنائي كلورو ثنائي الفينيل ثلاثي كلورو الإيثان)، والمعروف باسم "دي دي تي".

وأعلن وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلاديش محمد شهاب الدين ذلك في مؤتمر صحفي

وجاء المؤتمر الصحفي بعد نجاح بنغلاديش في إزالة 500 طن من مادة "دي دي تي" من مستودع طبي فرعي في مدينة شاتوغرام، على بعد حوالي 242 كم جنوب شرق العاصمة دكا، في ديسمبر من العام الماضي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مادة "دي دي تي" هي ملوث عضوي ثابت، وهي مادة كيميائية يمكن أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على كل من صحة الإنسان والبيئة.

واستوردت بنغلاديش 500 طن متري (500 ألف كغ) من المبيد في عام 1985 لمكافحة البعوض الحامل للملاريا. ولدى وصولها، وُضعت في مجمع حكومي في منطقة أغراباد في مدينة شاتوغرام. وبمرور السنين، تفككت العديد من الصناديق والحقائب، تاركة أكواما مكشوفة من مسحوق "دي دي تي" الأبيض.

في عام 1991، فرضت بنغلاديش حظرا على مادة "دي دي تي"، لكن الشحنة الضخمة ظلت موجودة.

وفي إطار مشروع بعنوان "الحد من مخاطر المبيدات الحشرية في بنغلاديش"، تم تصدير المادة السامة بالكامل إلى فرنسا لحرقها، وفقا للوزارة