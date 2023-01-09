أطلقت الصين بنجاح ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان بجنوبي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية من أطرزة شيجيان23- و شييان22- أيه و شييان22- بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش7-" في الساعة 00:6 صباحا بتوقيت بكين(الساعة 2200 بتوقيت جرينتش)،ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

ويستخدم القمر الصناعي شيجيان23- بشكل أساسي في التجارب العلمية والتحقق الفني، في حين يستخدم القمران الصناعيان شييان22- أيه و شييان22- بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.

وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.