أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أن واردات البلاد من البن ارتفعت بنسبة 1ر45% تقريبا خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب تزايد شعبيتها في البلاد.

وذكرت البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة واردات البلاد من البن بلغت 19ر1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بزيادة 1ر45 % عن العام السابق، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها واردات كوريا الجنوبية السنوية من البن 1 مليار دولار. كما ارتفعت كمية الواردات العام الماضي7ر16 مرة عن 20 عاما مضت.

ومن حيث الحجم، بلغت واردات كوريا الجنوبية من البن حوالي 187 ألفا و 790 طنا في فترة 11 شهرا، مقارنة بـ 171 ألفا و 990 طنا في العام السابق.

يشار إلى أن واردات كوريا الجنوبية من البن كانت في زيادة مطردة منذ عام 2018، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الكوريين الذين يستمتعون بهذا المشروب.

ومع ارتفاع استهلاك القهوة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ارتفع عدد المقاهي أيضا بسرعة.

وبلغ عدد المقاهي ومحلات المشروبات في البلاد 99 ألفا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بزيادة 4ر17 % عن العام السابق في مستوى جديد غير مسبوق.

ومقارنة بأربع سنوات سابقة، ارتفع العدد بنسبة 1ر102 %، أو 50 ألف مقهى.