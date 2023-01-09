تأهل 42 فيلما من 17 دولة للتنافس على مسابقات مهرجان الشرقية السينمائي الدولي في دورته الأولى التي تنظمها الجمعية العُمانية للسينما والمسرح من أصل 118 فيلما من الأفلام السينمائية المحلية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية تشارك إلى جانب سلطنة عُمان في هذا المهرجان الذي ستستضيفه ولاية صور من 11 إلى 14 كانون الثاني / يناير الجاري، كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، والكويت، والمغرب، واليمن، وإيران، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.

وبلغ عدد الأفلام المتأهلة في مسابقة الأفلام الروائية 23 فيلما وفي مسابقة الأفلام الوثائقية 14 فيلما وفي مسابقة العمارة خمسة أفلام عُمانية.

ويستضيف المهرجان عددًا من النجوم الخليجيين والعرب منهم: الفنان سعد الفرج من دولة الكويت، والفنانة في علي أحمد الشرقاوي من مملكة البحرين، والإعلامية زهراء محمد من الجمهورية التونسية، والفنانة سهير فهد من المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتضمن مهرجان الشرقية السينمائي الدولي جملة من الفعاليات على مدار أربعة أيام تختزل في عبارة "مرحباين عودة" إحدى المفردات التي يستعملها أهالي ولاية صور ترحيبا بضيوف وزوار المهرجان.

وسيتضمن المهرجان ، إلى جانب عروض الأفلام المتنافسة العُمانية والدولية ، ندوة السينما والعمارة التي تهدف إلى التركيز على استثمار المعالم الأثرية والمباني في تصوير أعمال سينمائية كعمارة القلاع والحصون والأسواق القديمة والقرى والمعالم الأثرية ويقدمها المخرج محمد الكندي.

كما يقدم تجربة أفلام وثائقية للمصور هيثم الفارسي، وحلقات كتابة السيناريو يقدمها المخرج عدنان بالعيس من المملكة العربية السعودية، وحلقة التصوير السينمائي يقدمها المصور سعيد الخميسي وحلقة المكياج السينمائي.