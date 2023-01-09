كشف إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن سكان الأرض على موعد لمشاهدة المذنب C / 2022 E3 (ZTF) بالعين المجردة، في الأول من فبراير المقبل، وهو مذنب طويل المدى دورته حول الشمس مرة كل 50 ألف سنة وتم اكتشافه بواسطة مرفق زويكي.

وقال الجروان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، "إن المذنب ، الذي اكتشفه علماء الفلك في 2 مارس 2022 ، سيصل إلى نقطة الحضيض في 12 يناير الجاري على مسافة 1.11 AU (166 مليون كيلومتر) وسيكون في أقرب اقتراب للأرض في الأول من فبراير المقبل على مسافة 0.28 AU (42 مليون كيلومتر).

يشار إلى أن المذنب هو جسم جليدي صغير يدور في النظام الشمسي يظهر عندما يكون قريب من الشمس.