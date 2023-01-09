لقيت سباحة وراكب أمواج حتفهما في حادثين منفصلين وقعا على شواطئ ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية ليرتفع بذلك العدد المسجل لحالات الوفاة الناتجة عن الغرق خلال فصل الصيف بأستراليا إلى ما يقرب من .20

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه قد تم انتشال امرأة 47/ عاما/ من مياه خليج "جوردونز" شرقي سيدني في حوالي الساعة 0140 مساء بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت جرينتش).

وعلمت الشرطة أن المرأة كانت تسبح في الخليج عندما بدت أنها تعاني من نوبة صحية. وحاول المسعفون إنعاش المرأة، ولكنها لقت حتفها في المكان.

وفي حادث آخر منفصل، لقي رجل 62/ عاما/ حتفه على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلزوتم سحب الرجل، الذي لم يُبدِ أي استجابه ووُصف بأنه راكب أمواج، من المياه في خليج "جيرفيس" على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب سيدني.

وحث المنقذون المترددين على الشواطئ، على السباحة في المواقع التي تمر بها دوريات متابعة، وتجنب السباحة بمفردهم في حال ذهابهم إلى مواقع لا تمر بها دوريات.