من يلوستون إلى يوسيميتي وجراند كانيون، تدير رابطة المتنزهات الوطنية الأمريكية ما إجماليه 423 منطقة محمية من بينها متنزهات وطنية ونصب تذكارية ومناطق ساحلية ومناطق استجمام.

وتبلغ تذكرة الدخول لبعضها 115 دولارا ويجب أن يدفع الزوار ما بين 5 و35 دولارا لاستكشاف المناظر الشهيرة مثل جراند كانيون (20 35- دولارا) أو متنزه يلوستون (25 دولارا).

ولكن وفقا لإعلان من جهاز المتنزهات الوطنية الأمريكية، سوف يستمتع الزوار بالدخول المجاني للمتنزهات في تلك الأيام الخمس في :2023

16 كانون الثاني/يناير (يوم مارتن لوثر كينج الابن)، و22 نيسان/أبيل (اليوم الأول من أسبوع المتنزهات الوطنية)، و4 آب/أغسطس (الذكرى السنوية لقانون الهواء الطلق الأمريكي العظيم)، و23 أيلول/سبتمبر (اليوم الوطني للأراضي العامة) و11 تشرين الثاني/نوفمبر (يوم المحاربين القدامى)

وفي كل الأيام الأخرى، يجب دفع تكلفة الدخول في كثير من المواقع الرئيسة البالغ عددها 418 التي يديرها جهاز المتنزهات الوطنية. غير أنه لايزال يجب أن يدفع الزوار رسوما لأنشطة مثل التخييم والنقل والجولات الخاصة.

ويعطي موقع جهاز المتنزهات الوطنية نظرة عامة جيدة عن كل الـ59 متنزها المشاركة وهناك معلومات بشأن ساعات التشغيل وجداول الفعاليات.

وإذا كنت تخطط لرحلة لمتنزه جراند كانيون الوطني، فأن أفضل الأوقات هي أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا مقارنة بحرارة الصيف المتقدة التي تبلغ 40 درجة مئوية في شمال أريزونا.