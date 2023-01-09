وصل عدد الأيام التي تجاوز خلالها متوسط درجات الحرارة في أنحاء الصين 35 درجة مئوية، إلى 16.4 في عام 2022، وهو الأعلى منذ عام 1961، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الصينية

وبلغ متوسط درجات الحرارة على مدار العام، 10.5 درجة مئوية، ليأتي في المرتبة الثانية بعد عام 2021، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.

وقال شياو تشان نائب مدير المركز الوطني للمناخ، إن وسط وشرق الصين شهدا موجة حارة استمرت 79 يوما العام الماضي، في الفترة من 13 يونيو إلى 30 أغسطس، حيث أبلغت نحو 15 بالمئة من محطات الأرصاد الجوية الصينية عن ذروة قياسية في درجات الحرارة اليومية.

كما بلغ متوسط هطول الأمطار العام الماضي 606.1 مم، وهو أقل مستوى منذ 2012، بحسب الهيئة.

وتأثرا بالطقس الحار والجاف، امتد الجفاف في أجزاء كبيرة من الصين من الصيف إلى الخريف، أو من الربيع إلى الصيف في 2022.