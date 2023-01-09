قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية)، إن 9ر75% من الشركات الأجنبية بقيت في روسيا، وأن تلك التي غادرت السوق الروسية تعاني من تكاليف بمليارات الدولارات.

وقال فولودين في منشور على "تلجرام": "بقيت 9ر75% من الشركات الأجنبية في روسيا. يتحدث كثيرون عن هذا القرار، إنهم يؤمنون بالآفاق الجيدة لتنمية اقتصاد بلدنا، وهم راضون عن مناخ الأعمال. أولئك الذين غادروا يعانون من تكاليف بمليارات الدولارات".

وأوضح أنه في الوقت نفسه، تملأ الشركات المحلية المنافذ التي تم إخلاؤها وتزيد من حجم الإنتاج، مضيفا أن إنتاج الملابس سجل زيادة بنسبة 42% وإنتاج الأدوية بنسبة 15%.

وكان فولودين صرح في وقت سابق بأن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، والتي يمكن رؤية نتائجها في عام 2023 وبالنسبة لروسيا يجب أن يصبح عام التنمية والنصر.

ووفقا لفولودين، فإن عام 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، وكذلك العالم بأسره لعقود عديدة قادمة.

وقال إن "العام القادم - على أساس وحدة مواطنينا - يجب أن يصبح عام التنمية، عام النصر المشترك".