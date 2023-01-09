كشف تحقيق أجرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي حققت أرباحا بأكثر من 5ر2 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى راتبها الرسمي من ارتباطات خارجية منذ عقد الانتخابات العامة الأخيرة، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه أي نائب في البرلمان البريطاني.

وذكرت كالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي أرباح نواب البرلمان البريطاني بلغ 1ر17 مليون جنيه إسترليني إضافية منذ عقد الانتخابات العامة الأخيرة أواخر عام 2019 بالإضافة إلى رواتبهم السنوية البالغة 84144 جنيها إسترلينيا.

وذهب ثلثا هذ الأرباح إلى 20 نائبا فقط، منهم 17 من حزب المحافظين الحاكم، واثنان من حزب العمال ونائب من حزب "شين فين".

وأمضت شبكة "سكاي نيوز" سبعة أشهر في تجميع قاعدة بيانات للأرباح بناء على الإفصاحات التنظيمية التي قدمها النواب ونشرت أداة بحث للسماح للناس بمعرفة مقدار ما يربحه نوابهم المحليون ومن الذي كان يدفع لهم.