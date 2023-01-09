قالت الشرطة الأسترالية إنه تم توجيه تهمة لرجل53/عاما/ بالتسبب في إصابة طفل 5/سنوات/ بطريقة متهورة بسهم في ولاية "نيو ساوث ويلز" في شرق أستراليا.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الصبي أصيب بسهم في رأسه مساء الأحد بينما كان يلعب في الفناء الخلفي لمنزله في وينجهام، على بعد حوالي 330 كيلومترا شمال سيدني.

وقام المسعفون بالإسعافات الأولية للطفل المصاب في مكان الحادث، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي المزيد من العلاج، ووصفت حالته بأنها "مستقرة".

وألقت الشرطة القبض على الرجل المتسبب في الحادث من منزل مجاور، ثم أفرجت عنه بكفالة مشروطة.