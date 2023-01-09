قال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إنه سيجرى السماح للاعبين، الذين كشفت الفحوص عن إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، بالدخول إلى أرض الملعب والمشاركة، في النسخة المقبلة من البطولة التي تنطلق خلال أيام.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن تايلي قوله إنه لن يشترط على اللاعبين تقديم نتائج سلبية لفحوص كورونا، وإنما سيسمح لأي لاعب بالمشاركة طالما أنه يشعر بأنه لائق جسديا بالشكل الكافي.

وقال تايلي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام منها قناة "ناين نيوز" :"أوضحنا الأمر للاعبينا وكذلك العاملين الذين يزيد عددهم على 12 ألف... إذا شعر أي شخص بمشكلة صحية، فعليه البقاء في منزله."

وقبل نسخة العام الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة، كان النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا، قد جرى ترحيله من أستراليا، بعدما دخل البلاد دون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسعى ديوكوفيتش حينذاك للحصول على استثناء لكن الحكومة طبقت القواعد بداعي أنه يشكل خطرا على المجتمع بسبب موقفه الرافض لتلقي اللقاح.

وبعدها، ألغت أستراليا إلزام المسافرين إليها بتلقي اللقاح، كما جرى رفع حظر الدخول لمدة ثلاثة أعوام، الذي فرض على ديوكوفيتش إثر ترحيله.

ويتأهب ديوكوفيتش، الذي توج الأحد بلقب بطولة أديلايد الدولية، لخوض منافسات نسخة هذا العام من بطولة أستراليا المفتوحة والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز اللقب للمرة العاشرة في مسيرته.

ويأمل ديوكوفيتش إلى معادلة رقم النجم الإسباني رافاييل نادال الحائز على 22 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.