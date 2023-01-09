دارين العلي



شهد مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 152، اليوم ،معدلات طبيعية في عدد البلاغات الواردة إليه حول وجود انقطاعات سواء في شبكتي المياه والكهرباء أو إنارة الشوارع وفقا للظروف المناخية السائدة.



وقال رئيس المركز م. محمد العازمي في تصريح لـ"الأنباء" إن المركز قام بتسلّم عدد 626 بلاغا حتى الساعه السادسة من مساء اليوم حول أعطال كهربائية و مائية و اعمدة انارة في مختلف المناطق.



ولفت إلى أن المركز قام بدوره بإرسال هذه البلاغات الى الجهات المختصه في الوزارة حتى يتسنى لها القيام بأعمال الاصلاح و عمل اللازم حسب ما هو مطلوب.



وأكد العازمي أن هذا العدد من البلاغات يعتبر طبيعيا من الاعطال الواردة الى المركز.



ولفت الى أن اكثر البلاغات كانت واردة من مزارع الوفرة و جواخير كبد و شاليهات الدوحة.



وشدد على ان الوزارة تقوم بأقصى الجهود عبر فرق الطوارئ والفرق المتخصصة لعمل اللازم للحفاظ على اوضاع الشبكة وايصال الخدمة سواء المياه او الكهرباء لجميع العملاء، آملا ان تمر موجة الأمطار بالخير والبركة على البلاد والعباد.