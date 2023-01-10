9069 مواطناً.. و2637 وافداً تم توظيفهم بجهات حكومية في 9 أشهر وإنهاء خدمات 1305 مقيمين

%75 من المواطنين العاملين بالقطاع العام يتركزون في 17 وزارة وجهة حكومية بواقع 272 ألف شخص



علي إبراهيم



كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية، عن أن صافي عدد المواطنين المعينين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة للدولة، ارتفع بواقع 9069 مواطنا ومواطنة خلال أول 9 أشهر من 2022، فيما زاد صافي عدد الوافدين بواقع 1332 وافدا ووافدة بعدما تم تعيين 2637 وافدا جديدا مقابل إنهاء خدمات 1305 آخرين.



وتفصيليا، بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في الحكومة بنهاية سبتمبر الماضي نحو 366.97 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 357.9 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2021، وذلك بزيادة صافية بلغت 9069 مواطنا ومواطنة، وبما يعادل 2.5%، وهو ما أصبح معدل التكويت في الحكومة 75%، مقابل 25% للوافدين.



وزاد صافي عدد المواطنين العاملين بنحو 17 وزارة بواقع 7470 مواطنا ومواطنة، إذ بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 272.12 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 264.6 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، ما يعني أن 75% من المواطنين العاملين في القطاع العام يتركزون في 17 وزارة فقط، وارتفع عدد المواطنين في الإدارات الحكومية بواقع 1339 مواطنا ومواطنة، إذ بلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي 25.64 ألفا مقارنة بـ 24.3 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2021.



وفي الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة تراجع عدد المواطنين بواقع 176 مواطنا ومواطنة، بعدما سجل بنهاية سبتمبر الماضي 36.3 ألفا مقارنة بـ 36.48 ألف مواطن ومواطنة في نهاية ديسمبر 2021، أما العاملون في المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فزاد عددهم بواقع 97 مواطنا ومواطنة إلى 12.2 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 12.1 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2021، وفي الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة زادت أعداد المواطنين 339 شخصا ليصبحوا 20.69 ألفا بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 20.36 ألفا بنهاية ديسمبر 2021.



وفي سياق متصل، ارتفع صافي أعداد الوافدين العاملين في الحكومة بواقع 1332 وافدا ووافدة، إذ بلغ إجمالي عددهم في نهاية سبتمبر 2022 نحو 91.06 ألفا مقارنة بـ 89.7 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، وذلك بعد إنهاء خدمات نحو 1305 وافدين ووافدات في أول 9 أشهر من 2022 مقابل تعيين 2637 وافدا ووافدة.



وتفصيليا، شهد صافي أعداد الوافدين العاملين في الوزارات زيادة بواقع 1468 شخصا بعد إنهاء خدمات نحو 678 وافدا وتعيين 2146 شخصا، لتزيد أعدادهم من 68.2 ألف وافد ووافدة آخر ديسمبر 2021 إلى 69.74 ألفا بنهاية سبتمبر، حيث جاءت أعلى الجهات إنهاء لخدمات الوافدين في هذا الجانب وزارة الأوقاف التي أنهت خدمات 433 شخصا في 9 أشهر، بينما شهدت وزارة التربية زيادة في أعداد الوافدين بواقع 830 وافدا ووافدة، ووزارة الصحة زيادة بواقع 1313 وافدا.



أما في الإدارات الحكومية فقد شهدت أعداد الوافدين الصافية تراجعا بواقع 291 وافدا ووافدة وذلك بعد إنهاء خدمات 320 منهم وتعيين 9 آخرين لتنخفض أعدادهم الإجمالية من 2747 في نهاية ديسمبر 2021 إلى 2456 نهاية سبتمبر 2022، أما في الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة، فقد شهدت صافي تراجع بواقع 154 وافدا ووافدة بعدما تم إنهاء خدمات 157 منهم وتعيين 3 آخرين، لتنخفض أعدادهم من 4280 في نهاية ديسمبر 2021 إلى 4126 في نهاية سبتمبر 2022.



ولجهة العاملين في الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فقد شهدت أعداد الوافدين فيها زيادة صافية بواقع 5 وافدين بعدما تم إنهاء خدمات 74 وافدا ووافدة وتعيين 79 آخرين، لتصبح أعدادهم بنهاية سبتمبر 2022 نحو 5865 وافدا مقارنة بـ 5870 بنهاية ديسمبر 2021، أما الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة فقد شهدت صافي زيادة في أعداد الوافدين بواقع 304 وافدين ووافدة بعدما تم تعيين 380 شخصا وإنهاء خدمات 76 آخرين.



أعلى 5 جهات تعييناً للمقيمين



1313 وزارة الصحة



830 وزارة التربية



249 شركة المطاحن



90 المشروعات السياحية



67 الخطوط الكويتية



أعلى 5 جهات إنهاء لخدماتهم



433 وزارة الأوقاف



83 وزارة الداخلية



58 مجلس الوزراء



39 جامعة الكويت



37 وزارة العدل