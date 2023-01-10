انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام غريمه الأزلي ريال مدريد، بفوزه على فريق العاصمة الآخر أتلتيكو 1-0 في مباراة مشحونة ضمن المرحلة السادسة عشرة.



سجل الفرنسي عثمان ديمبيليه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليعود برشلونة إلى سكة الانتصارات.



واستفاد النادي الكاتالوني من سقوط ريال مدريد أمام فياريال (2-1) ليفض شراكة الصدارة ويبتعد عنه بفارق 3 نقاط (41 مقابل 38)، بعد أن تشاركاها إثر اكتفائه بالتعادل مع إسبانيول في المباراة الاولى بعد الاستئناف مقابل فوز الملكي على بلد الوليد. وتجمد رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عند 27 نقطة في المركز الخامس.



وطرد كل من سافيتش وتوريس بعد مشاحنة بينهما.



من جهته، أعرب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالانتصار، وقال: «الفوز ليس مجرد 3 نقاط، بل انتصار يمنحنا الكثير من المعنويات لما تبقى من الليغا.. وكنا متحمسين لتوسيع الفارق بعد خسارة ريال مدريد»



وأضاف: «ضد إسبانيول قلت إننا نستحق المزيد، واليوم حصدنا النقاط الـ 3 دون أن نلعب بشكل جيد.. لكن حققنا 3 نقاط ذهبية، والرسالة هي أننا يمكننا الفوز دون اللعب جيدا».



إيطاليا



عاد نابولي إلى سكة الانتصارات بتغلبه الأحد 2-0 على مضيفه سمبدوريا الذي كرم أسطورتيه السابقتين الراحلين جيانلوكا فيالي والصربي سينيشا ميهايلوفيتش، ليعزز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم ويضمن لقب بطل الشتاء، مستفيدا من التعادل القاتل 2-2 الذي خطفه روما من مضيفه ميلان على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة.



وبعد أن أهدر ماتيو بوليتانو ركلة جزاء لنابولي (6) افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل (19)، فيما ضاعف المقدوني الشمالي إليف ألماس من ركلة جزاء (82).



وبعد أن سيطر على المباراة طيلة 80 دقيقة وتقدم بهدفي الفرنسي بيار كالولو (30) والبديل توماسو بوبيغا (77)، تلقى ميلان هدفين قاتلين ضد روما عبر البديل البرازيلي روجيه إيبانييز (87) وتامي أبراهام (90+3).



ورغم أن الروسونيري حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة تواليا في الدوري، إلا أن آماله في الاحتفاظ باللقب باتت أصعب.